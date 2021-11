Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Fahrradladen

Erfurt (ots)

In einem Fahrradgeschäft in der Erfurter Johannesstraße versuchten unbekannte Täter einzubrechen. Als ein Mitarbeiter Mittwochvormittag den Laden öffnen wollte, stellte er Beschädigungen am Türschloss fest. Vermutlich versuchten die Einbrecher, die Tür aufzuhebeln. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls konnten sie die Tür nicht öffnen und in das Fahrradgeschäft gelangen. Die Polizei sucht Zeugen, die Dienstagnacht zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der Johannesstraße Ecke Johannesmauer gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0257802 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (0361/7840-0) zu melden. (DS)

