Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das Auto ist kein Tresor

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen musste ein 29-jähriger Mann in der Erfurter Schillerstraße feststellen, dass sein Auto aufgebrochen wurde. Obwohl das Fahrzeug in einer Tiefgarage stand, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe des VW ein. Anschließend entwendeten sie die Geldbörse mit Bargeld und den Ausweisen des 29-Jährigen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Ähnlich erging es auch einer 58-jährigen Frau in der Erfurter Werner-Seelenbinder-Straße. Aus ihrem Ford entwendeten Diebe Mittwochvormittag ihre Handtasche und 160 Euro Bargeld. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen, da man so selbst die Anreize für die Täter schafft. (DS)

