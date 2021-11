Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Kinder bei Unfall mit Linienbus verletzt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es Dienstagmorgen gegen 07 Uhr in Ermstedt bei Erfurt. Ein Linienbus der Erfurter Verkehrsbetriebe wollte von der Straße Am Mittelgraben nach rechts in die Amtmann-Wincopp-Straße abbiegen, um weiter nach Gottstedt zu fahren. Dem Bus kam ein grüner LKW Kipper mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern, musste der Busfahrer stark abbremsen. Dadurch verletzten sich zwei sieben und neun Jahre alte Kinder im Bus leicht im Gesicht. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Dieser oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0256408 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

