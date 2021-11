Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto landet auf dem Dach

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Mittag in der Erfurter Brühlervorstadt. Ein Fahrschulauto wollte von der Bonemilchstraße nach links in die Bonifaciusstraße abbiegen. Ein 75-jähriger Fiat-Fahrer, der auf der Bonifaciusstraße in Richtung Gothaer Platz unterwegs war, übersah das Fahrschulauto. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Fiat des 75-jährigen Unfallverursachers und landete auf dem Dach. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien, musste aber in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer kamen mit einem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell