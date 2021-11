Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Fahrerinnen

Landkreis Sömmerda (ots)

Fast zeitgleich hatten Beamte der Polizei Sömmerda den richtigen Riecher bei Verkehrskontrollen. Gegen 22 Uhr fiel eine 52-jährige Audi-Fahrerin in Kölleda durch ihre unsichere Fahrweise auf. Der Grund dafür war schnell gefunden: Die Frau pustete über ein Promille in das Alkoholmessgerät. Sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihren Führerschein ist sie erst einmal los. Außerdem erwartet die Frau eine Strafanzeige. Kurze Zeit später kontrollierte eine andere Streife eine 70-jährige Dame zwischen Henschleben und Gebesee. Auch hier war Alkohol im Spiel: Die Frau pustete knapp ein Promille in das Alkoholmessgerät. Sie musste für einen weiteren Test mit auf die Dienststelle nach Sömmerda kommen. Die 70-jährige durfte ihren Führerschein allerdings behalten, bekommt aber eine Geldstrafe von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. (DS)

