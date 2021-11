Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Packstation aufgebrochen

Erfurt (ots)

Als ein DHL Mitarbeiter Montagmittag in der Erfurter Krämpfervorstadt eine Packstation beladen wollte, stellte er ein aufgebrochenes Fach fest. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten mehrere Hebelspuren an diesem feststellen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich darin ein Paket mit einem Pullover im Wert von 50 Euro befand. Der an der Packstation entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. (DS)

