Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ölspur verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Als die 30-jährige Fahrerin eines Motorrollers am gestrigen Samstag in die Blumenstraße einbiegen wollte, verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der Grund hierfür war schnell gefunden, da auf der Fahrbahn ein Ölfilm sichtbar war. Die Beamten konnten die Spur über mehr als 3km in Richtung Norden nachverfolgen und trafen an deren Ende schließlich auf das verlassene Fahrzeug des Verursachers. Durch den Sturz zog sich die Frau glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Spezialfirma. (CP)

