Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taschendiebe auf Tour

PI Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen ereigneten sich mehrere Diebstähle von Geldbörsen aus Handtaschen. Tatorte sind hier hauptsächlich Einkaufsmärkte in und um Sömmerda. Die Vorgehensweise war hierbei immer identisch: Man nutzte die Ablenkung durch den getätigten Einkauf und entwendete bei günstiger Gelegenheit die Geldbörse aus den Handtaschen. Diese befanden sich meistens am oder im Einkaufswagen. Das Beutegut belief sich dabei meist auf die Geldbörse selbst, Bargeld und diverser mitgeführter Karten. Natürlich befanden sich hierunter auch Zahlungskarten, welche zum Glück immer zeitnah durch die Geschädigten selbst unter der Hotline 116116 gesperrt wurden.

Bitte geben Sie stets Acht und lassen Sie ihre Geldbörse nie unbeaufsichtigt.

