LPI-EF: Munition entdeckt

Sömmerda (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte am Donnerstagabend ein 27 Jahre alter Mann in Sömmerda. An einer Bushaltestelle in der Offenhainer Straße war er auf eine Tüte gestoßen. Als er in diese hineinschaute, fand er gleich mehrere scharfe Patronen. Die Polizei stellte die Munition sicher. Munition darf auf keinen Fall unsachgemäß entsorgt werden. Richtig wäre der Gang zur Waffenbehörde. Die Polizei Sömmerda leitete gegen Unbekannt ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (JN)

