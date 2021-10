Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelter Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer flüchtete am frühen Freitagmorgen, als er von der Polizei in der Leipziger Straße kontrolliert werden sollte. Er bog in eine Seitenstraße ab und versteckte sich hinter einem Auto. Die Beamten entdeckten ihn aber trotzdem. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter des 31-Jährigen gestohlen war und er unter Drogen stand. Zudem lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Der 31-Jährige wurde festgenommen und erhielt die entsprechenden Anzeigen. (JN)

