Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Abbiegen Unfall gebaut

Erfurt (ots)

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer baute am Donnerstagvormittag in Erfurt einen Unfall. Der Mann war mit seinem Auto auf der Leipziger Straße unterwegs und beabsichtige, in die Tiroler Straße abzubiegen. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die auf der Leipziger Straße stadtauswärts fuhr. Am BMW und der Straßenbahn entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell