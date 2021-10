Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Internetbetrüger schlagen zu

Erfurt (ots)

Niedrige Zinsen verleiten immer mehr Menschen für ihre Geldanlagen Alternativen zu suchen. Der Handel mit Bitcoins oder der Ankauf von Edelmetallen lockt mit hohen Renditen. Internetbetrüger machen sich dies zu Nutze. Am Donnerstag wurden gleich zwei Männer im Alter von 78 Jahren in Erfurt um ihr Geld gebracht. Der eine investierte in vermeintliche Bitcoins. Die Betrüger gaukelten ihm ein Guthaben von einer Millionen Euro vor, so dass der Mann mehrfach Geld auf ein Konto im Ausland überwies. Der andere Mann bestellte im Internet Gold und bezahlte es im Voraus. Eine Lieferung erfolgte allerdings nie. Beide Männer verloren so jeweils mehr als 20.000 Euro. (JN)

