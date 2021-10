Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneutes Graffiti in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend wurde in Kölleda erneut eine Hakenkreuz-Schmiererei festgestellt. Eine unbekannte Person hatte das verfassungsfeindliche Symbol in der Größe von 60 x 60 cm an die Fassade eines Geschäfts gesprüht. 21 gleichgelagerte Fälle hat die Kriminalpolizei seit Ende September in der Innenstadt von Kölleda erfasst. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell