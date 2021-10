Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Technischer Defekt führt zu Feuer

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochabend zu einem Brand in der Sangerhäuser Straße aus. In der Wohnung eins 42 Jahre alten Mannes war aufgrund eines technischen Defekts eine Waschmaschine in Brand beraten. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr waren die Flammen zügig gelöscht. Weder wurden Personen verletzt, noch kam es zu einem größeren Schaden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell