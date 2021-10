Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 6.000 Euro

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr in ein Veranstaltungsobjekt in der Brühlervorstadt ein. Mit Gewalt waren sie über einen Hintereingang in das Haus gelangt. Dort stahlen sie eine Gitarre, Tontechnik und DJ-Equipment im Wert von etwa 6.000 Euro. Zur Tatortarbeit kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet. (JN)

