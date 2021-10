Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Mittelhäuser Straße/ Riethstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem VW-Transporter bei Rot über die Ampel gefahren und mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Transporter wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an der Tram und dem VW wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell