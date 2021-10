Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch suchten Diebe am Europaplatz in Erfurt ein im Rohbau befindliches Gebäude auf. Um in das Haus zu gelangen, beschädigten sie eine Baustellentür. Aus einer Wohnung stahlen sie ein Presswerkzeug und verschwanden unbemerkt. Der Wert der Beute wird auf 3.000 Euro beziffert. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell