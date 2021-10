Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Firma eingestiegen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mitarbeiter einer Firma in Kölleda mussten am Dienstag mit Erschrecken feststellen, dass Einbrecher an ihrer Arbeitsstelle zugeschlagen hatten. Zwischen dem 21.10.2021 und 26.10.2021 wurden von unbekannten Tätern mehrere Fensterscheiben zerstört, um in das Gebäude zu gelangen. Danach durchsuchten sie das Firmengebäude und wurden fündig. Sie rissen einen Tresor von einer Wand und stahlen diverse elektronische Geräte. Dabei verursachten sie etwa 2.000 Euro Sachschaden. Der volle Umfang der gestohlenen Gegenstände ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Aktuell wird der Wert der Beute auf 10.000 Euro geschätzt. (JN)

