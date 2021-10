Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Am Drosselberg in Erfurt ließen Vandalen zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Mittwochmorgen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden gleich zwei Autos attackiert. Von einem Suzuki und einem Peugeot ging so jeweils die Heckscheibe zu Bruch. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell