Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch gescheitert

Erfurt (ots)

In der Andreasvorstadt von Erfurt versuchte am Dienstagvormittag ein Einbrecher sein Glück an einem Einfamilienhaus. Eine unbekannte Person hatte zwischen 07:30 und 12:00 Uhr das Grundstück betreten und sich am Fenster zu schaffen gemacht. Dabei wurden ein Fliegengitter, der Rollladen und zwei Fensterrahmen beschädigt. Der Dieb scheiterte an den Fenstern, gelangte nicht in das Haus und musste unverrichteter Dinge wieder von Dannen ziehen. (JN)

