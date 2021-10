Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrt beendet

Erfurt (ots)

In der Magdeburger Allee von Erfurt geriet am Montagabend ein Fiat-Fahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten hatten ganz offensichtlich den richtigen Riecher bei dem 49-jährigen Mann. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Fahrt war für den Mann beendet. Er erhielt die entsprechenden Anzeigen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell