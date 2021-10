Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 10.000 Euro

Erfurt (ots)

Am Roten Berg machten Diebe am Wochenende fette Beute. Mitarbeiter stellten am Montagmorgen in einem Bürogebäude mehrere aufgebrochene Türen fest. Einbrecher hatten es im 3. Obergeschoss des Hauses auf mehrere Büros abgesehen. Sie erbeuteten dutzende iPads, einen Tresor und mehrere Gutscheine. Der Wert der Beute wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell