Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taschendiebe erfolgreich

Sömmerda (ots)

In Sömmerda brachten Taschendiebe innerhalb von zehn Minuten gleich zwei Frauen um ihre Geldbörsen. Beide waren am Vormittag einkaufen. Eine 69-jährige Frau suchte dazu einen Supermarkt in der Straße der Einheit auf. Eine 59 Jahre alte Frau arbeitete ihren Einkaufzettel in einem Supermarkt in der Mainzer Straße ab. Diebe nutzten eine günstige Gelegenheit, griffen in die Taschen der Frauen und stahlen so die Geldbörsen mit mehreren hundert Euro Bargeld und Ausweisdokumenten. (JN)

