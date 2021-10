Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher unterwegs

Erfurt (ots)

Am Wochenende trieben Einbrecher in Erfurt ihr Unwesen. In der Schillerstraße schlugen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen zu. Vermutlich über ein Fenster stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus ein. Aus einer Erdgeschosswohnung verschwanden ein Flachbildfernseher sowie ein Router im Wert von mehreren hundert Euro. Im Seidelbastweg waren ebenfalls Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag aktiv. Während sich die Mieterin in ihrer Wohnung befand, versuchten die Täter einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an der Tür und suchten das Weite. Erst am Sonntagvormittag bemerkte die 69-jährige Mieterin den Schaden an ihrer Tür und verständigte die Polizei. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell