Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel abgezapft

Erfurt (ots)

Hohe Benzin- und Dieselpreise sind gegenwärtig für jeden Autofahrer ein Ärgernis. Wenn sich dann aber noch Diebe am eigenen Treibstofftank vergehen, ist das eine doppelte Bestrafung. Diebe hatten es in der Nacht zu Samstag Am Johanneshof auf zwei Lastkraftwagen abgesehen. An beiden Fahrzeugen wurde der Tank aufgebrochen und der wertvolle Diesel abgezapft. Etwa 100 Liter des Treibstoffs gerieten so in die Kanister der Langfinger. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell