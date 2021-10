Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher Übermut

Erfurt (ots)

An einem Feldrand in Niedernissa abgelegte Futterrüben übten in der zurückliegenden Nacht vermutlich einen unwiderstehlichen Reiz auf drei, noch unbekannte Jugendliche aus. Unter Zuhilfenahme eines Plastikrohres schossen sie eben diese Rüben in Baseballmanier durch die Gegend und beschädigten hiermit einen geparkten Motorroller. Damit nicht genug, demontierten Sie den Spiegel des Rollers samt seiner Halterung und entwendeten diesen. Den unrühmlichen Abschluss stellte das Abtreten des Außenspiegels eines Chrysler-Pkws dar.

