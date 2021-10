Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat gefasst

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin informierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Sie bemerkte Licht und Bewegung im Keller eines Mehrfamilienhauses und vermutete Einbrecher. Die Frau lag mit ihrer Vermutung goldrichtig. Die Polizisten konnten im Keller des Hauses einen 38 Jahre alten Mann und eine 34 Jahre alte Frau feststellen. Beide entwendeten am Freitag den Hausschlüssel in der Wohnung einer Bekannten und verschafften sich dann Sonntagmorgen Zugang zum Keller des Hauses. Sie waren offensichtlich noch nicht fündig geworden, da klickten schon die Handschellen. Anschließend ging es für beide direkt ins Gefängnis, da sie noch einen Haftbefehl offen hatten.(TL)

