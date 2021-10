Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefiederter Freund auf der Flucht

Erfurt (ots)

Am 23.10.2021 gegen Mittag rief ein Tierfreund bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt an und teilte mit, dass soeben sein etwa 1m großer blau-gelber Papagei namens Rio von Zuhause weggeflogen ist. Der freiheitssuchende Vogel sei stadteinwärts geflogen. Durch die Beamten des Inspektionsdienstes Süd konnte der Vogel im Laufe des Nachmittages jedoch nirgends aufgefunden werden. Am gleichen Tag, gegen 19 Uhr rief eine aufmerksame Spaziergängerin an, welche im Stadtweg auf einem Baum in etwa 15m Höhe den bunten Papageien entdeckt hat. Anschließend fuhren die Beamten zusammen mit dem Besitzer des Vogels zum Auffindeort. Rio konnte jedoch nicht dazu überredet werden, den Baum freiwillig zu verlassen. In der Folge erschien die Erfurter Feuerwehr und holte den Ausreißer mittels Drehleiter vom Baum. Abschließend konnte der Vogel seinem glücklichen Besitzer übergeben werden. Durch den Einsatz der Feuerwehr kommen auf den Tierfreund "Spesen" in Höhe von etwa 260 Euro zu.(JJ)

