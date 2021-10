Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurze Aufregung in Alperstedt

Sömmerda (ots)

Ein Spaziergänger fand am heute Mittag bei Alperstedt am Feldweg einen seltsamen metallischen Gegenstand. Da er sich nicht war, ob es sich hier um etwas Gefährliches handelt, informierte er die Polizei. Die Beamten waren sich auch nicht sicher, so dass ein Kampfmittelräumdienst angefordert wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich hier nicht um Munition, Sprengstoff o. ä. handelt. Es könnte ein alter Druckausgleichsbehälter sein. Der Gegenstand wurde vom Kampfmittelräumdienst zur fachgerechten Entsorgung mitgenommen.

