Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Schaden durch Feuer

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen stellten Anwohner in Gispersleben einen beschädigten Müllcontainer fest. Über Nacht hatte eine unbekannte Person in der Apoldaer Straße den Container in Brand gesetzt und dabei die Abdeckung zerstört. Bereits am Mittwoch wurde in derselben Straße ein beschädigter Imbisswagen festgestellt. Die Rückleuchten des Wagens waren angebrannt worden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

