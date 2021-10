Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paketauslieferung mit Hindernissen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Anzeige wegen Raubes und eine verletzte Person. So hatte sich gestern Vormittag ein 25-Jähriger seinen Tag sicher nicht vorgestellt. Der Mann wollte in Weißensee ein Paket abholen. Da er keinen originalen Ausweis vorlegte, verwehrte ihm der Mitarbeiter die Herausgabe der Lieferung. Der 25-Jährige überstieg kurzerhand den Tresen und riss das Paket mit Gewalt an sich. Dabei verletzte er den 51-jährigen Mitarbeiter leicht. Die Polizei stattete dem Mann mit richterlichem Beschluss einen Hausbesuch ab und stellte das Paket sicher. Nachdem der 25-Jährige seinen Ausweis vorlegen konnte, erhielt er sein lang ersehntes Paket. Eine Strafanzeige blieb ihm allerdings nicht erspart. (JN)

