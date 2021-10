Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bedrohung

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Gebesee zu einer Bedrohung, bei der auch ein Messer mit im Spiel war. Ein polizeibekannter 40-Jähriger traf in der Thomas-Müntzer-Straße auf einen 36-Jährigen und dessen 31-jährigen Begleiter. Der Täter forderte den Mann zur Begleichung seiner Schulden auf. Dabei hielt er ein Klappmesser hinter dem Rücken. Als der Geschädigte das Messer bemerkte, wurde er durch den Täter verbal bedroht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Sömmerdaer Polizei war mit mehreren Funkwagen im Einsatz. Allerdings verlief die Fahndung nach dem Täter ohne Erfolg. (DS)

