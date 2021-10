Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeiauto beschädigt und geflüchtet

Erfurt (ots)

Polizeibeamte nahmen gestern auf einer Landstraße zwischen Mittelhausen und Nöda einen Wildunfall auf. Dazu hielten sie am Fahrbahnrand an. Während der Unfallaufnahme fuhr ein graues Auto dicht an dem Streifenwagen vorbei. Dabei wurde der Fahrerspiegel des Polizeiautos beschädigt. Der Unfallverursacher dachte aber nicht daran anzuhalten und fuhr einfach weiter. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Der Unfallverursacher oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0245257 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

