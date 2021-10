Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Bierflasche angegriffen

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Mann sorgte am Dienstagabend in der Magdeburger Allee für Ärger. Mit mehr als 2,4 Promille intus beleidigte er grundlos einen 21-jährigen Passanten, bedrohte ihn und warf eine Bierflasche in Richtung seines Kopfes. Glücklicherweise verfehlte das Wurfgeschoss sein Ziel. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der aggressive junge Mann festgehalten. Der 20-Jährige erhielt von der den Beamten eine Strafanzeige sowie einen Platzverweis. (JN)

