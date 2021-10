Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle mit Folgen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wollte die Erfurter Polizei in der Triftstraße einen Ford kontrollieren. Der Fahrer trat aber auf das Gaspedal und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. In der Friedrich-Engels-Straße wurde das Auto gestoppt. Dabei kam es zu einem Unfall zwischen dem Polizeiauto und dem Ford. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wie sich bei der Kontrolle des 56-jährigen Fahrers herausstellte, war er betrunken und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (JN)

