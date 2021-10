Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betten und Sofas gestohlen

Erfurt (ots)

Stutzig wurden gestern Nachmittag Mitarbeiter eines Möbelhauses in Bindersleben. Als sie im Lager den Bestand überprüften, fehlten gleich mehrere Betten und Sofas. Bereits am Vortag hatten die Angestellten festgestellt, dass das Tor vom Lager nicht richtig schließt. Hier ahnten sie aber noch nichts von den Machenschaften der Einbrecher. Wie die Täter genau in das Warenlager einbrechen konnten, ist noch unklar. Der Wert der gestohlenen Möbel wird auf mehr als 10.000 Euro beziffert. (JN)

