Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Täters. Am 24.05.2021 gegen 01:10 Uhr kam es in Erfurt auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße zu einer Schlägerei. Mehrere Männer schlugen auf einen 21-Jährigen ein. Diesem gelang es anschließend, einen der Täter mit seinem Handy zu fotografieren. Die bisherigen Ermittlungen führten jedoch nicht zur Identifizierung der Täter.

Wer kann Angaben zu der hier abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0361/57432-4602 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0114908 entgegen. (DS)

