Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weggefangen

Sömmerda (ots)

Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Polizeibeamte gestern Abend in Sömmerda einen 36-jährigen Mann. Wie sich dabei herausstellte, wurde er durch die Staatsanwaltschaft Erfurt per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Drogen gefunden. Der 36-Jährige wurde noch in der Nacht in ein Gefängnis gebracht. (DS)

