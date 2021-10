Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Einparken Feuerwehrauto gerammt

Erfurt (ots)

Leuchtende Farben und eingeschaltetes Blaulicht sollen dafür sorgen, dass man Einsatzfahrzeuge gut und schnell erkennt. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer war gestern Nachmittag am Erfurter Drosselberg allerdings so mit dem Einparken beschäftigt, dass er ein Feuerwehrauto übersah. Er rammte das Einsatzfahrzeug, als er am Straßenrand einparken wollte. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell