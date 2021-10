Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Erfurt (ots)

Dass diese Redewendung nicht immer stimmt, musste gestern Abend ein 32-jähriger Mann im Erfurter Stadtteil Rieth feststellen. Ihm war sein Essen angebrannt. Der so entstandene Qualm löste den Rauchwarnmelder aus. Eine durch das laute Piepen des Gerätes alarmierte Nachbarin verständigte daraufhin die Feuerwehr. Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften wurde der Mann in seiner Wohnung aufgesucht. Schnell konnte das Missverständnis aufgeklärt werden. Feuerwehr und Polizei rückten unverrichteter Dinge wieder ab. (DS)

