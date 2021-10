Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder in Erfurt und Sömmerda gestohlen

Erfurt/Sömmerda (ots)

Am Wochenende wurden bei diversen Einbrüchen in Erfurt und Sömmerda vier hochwertige Fahrräder gestohlen. In der Erfurter Johannesstraße wurden aus einem verschlossenen Geräteschuppen zwei Rennräder im Wert von knapp 6.000 Euro entwendet. In der Alfred-Hess-Straße wurde die Haustür eines Wohnhauses aufgehebelt. Aus einer Kellerbox klauten die Diebe anschließend ein Mountainbike im Wert von über 3.500 Euro. Auch ein 73-jähriger Mann aus Sömmerda wurde Opfer eines Diebstahls. Aus seiner Garage wurde ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro gestohlen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell