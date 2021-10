Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung einer Jugendlichen

Erfurt (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr kam es zu einer sexuellen Belästigung an der Straßenbahnhaltestelle Boyneburgufer in der Johannesstraße. Es wurde hier eine Jugendliche durch einen unbekannten, ca. 40 Jahre alten Mann bedrängt und körperlich berührt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Es wird nach Zeugen gesucht, die die Tat beobachten konnten oder Angaben zum Täter machen können. (MK)

