Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BMW gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 16 Jahre alter BMW geriet zwischen Dienstagabend und Mittwochabend in die Hände von Dieben. Der 36-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen Kombi Am Pfortenstieg in Kindelbrück geparkt. Von dem Auto im Wert von über 2.000 Euro fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Fahndung nach dem gestohlenen Auto eingeleitet. (JN)

