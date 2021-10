Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Einbruch

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut wurde im Landkreis Sömmerda eine Apotheke von Einbrechern heimgesucht. In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in Kindelbrück die Tür einer Apotheke auf und richteten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Diebe leer aus. Es wurde nichts aus der Apotheke gestohlen. (JN)

