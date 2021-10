Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfreiwillig umlackiert

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochmorgen ein 37-jähriger Autobesitzer. Über Nacht parkte sein Ford in der Max-Liebermann-Straße von Erfurt. Im Schutz der Dunkelheit hatte sich eine unbekannte Person an dem Auto ausgetobt. Mit roter Sprühfarbe war das Heck des Wagens großflächig beschmiert worden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht. (JN)

