Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Kinder verletzt

Erfurt (ots)

Bei Verkehrsunfällen wurden am Mittwoch in Erfurt gleich zwei Kinder verletzt. Um 15:35 Uhr überquerte ein 6-jähriges Mädchen die Leipziger Straße, um zu einer Bahnhaltestelle zu gelangen. Ein 67-jähriger VW-Fahrer konnte dem Kind nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Das Mädchen erlitt dabei leichte Kopfverletzungen und wurde medizinisch versorgt. Um 17:35 Uhr wurde ein 10 Jahre alter Junge auf der Rathausbrücke leicht verletzt. Ein Honda-Fahrer hatte das Kind beim Vorbeifahren am Fuß touchiert und anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern noch an. (JN)

