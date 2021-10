Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schläge für Zigaretten

Sömmerda (ots)

Zwei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren betraten am Dienstagmorgen einen Kiosk im Sömmerda. Sie wollten Zigaretten kaufen. Als die Mitarbeiterin die Jugendlichen nach den Ausweisen fragte, schnappten sich diese die Zigaretten und flüchteten aus dem Laden. Die 65-jährige Frau nahm die Verfolgung auf und stellte das Duo. Einer der beiden Jungen schlug daraufhin mit den Fäusten auf die Frau ein und verletzte sie leicht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen und umfangreiche Ermittlungen wurden die Jugendlichen in einem Imbiss festgestellt. Hier versuchten sie nochmals zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Bei einem der Jungen wurde eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Die Jugendlichen haben sich nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls zu verantworten. (JN)

