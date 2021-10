Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf führt zu Diebesgut

Erfurt (ots)

Mit einem Zeugenaufruf wandte sich die Landespolizeiinspektion Erfurt am Montag an die Öffentlichkeit. Im Erfurter Norden war am Wochenende aus einer Werkstatt eine Harley-Davidson gestohlen worden. Eine 46-jährige Erfurterin hatte den Zeugenaufruf in den sozialen Netzwerken gelesen. Daher wurde sie stutzig, als sie in Ilversgehofen über mehrere Tage eine Harley-Davidson stehen sah. Sie verständigte die Polizei. Tatsächlich handelte es sich um das gestohlene Motorrad. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei, wurde die Harley-Davidson wieder an ihren Eigentümer zurückgegeben. (JN)

