Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl am helllichten Tag

Erfurt (ots)

Eine Fußstreife der Polizei wurde am Dienstagnachmittag auf dem Erfurter Anger von einem aufgeregten Fußgänger angesprochen. Der 22-Jährige hatte sein Fahrrad auf Höhe des Anger 1 angeschlossen. Als er 20 Minuten später zurückkehrte, war das graue Gravel-Bike der Marke Focus im Wert von etwa 1.800 Euro verschwunden. Ein Dieb hatte es am helllichten Tag gestohlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden weder der Dieb noch das gestohlene Fahrrad festgestellt. Zeugen, die am Dienstag zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0238396 an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu wenden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell