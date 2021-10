Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb mit Schuhtick

Erfurt (ots)

Dass gerade Frauen einen Schuhtick haben ist allgemein bekannt. Zum Leid vieler Männer türmen sich in den Regalen nicht selten unzählige Sneakers, Pumps, High Heels oder Stiefeletten. In Erfurt teilt ganz offensichtlich ein Dieb diese Leidenschaft. In der Nacht zu Montag stahl ein Langfinger aus dem Flur eines Wohnhauses ganze 19 Paar Schuhe. 15 davon stammen aus der Sportschuhschuhsammlung einer Anwohnerin. Der Wert der Beute wird auf knapp 1.400 Euro geschätzt. (JN)

